Na sídlisku Zornička v Galante sa prepadla pôda len kúsok od obytných domov, jama môže byť pozostatkom starej žumpy (foto)

Hrozí zosypanie pôdy

Pozostatok starej žumpy

22.12.2023 (SITA.sk) - Na sídlisku Zornička v Galante sa medzi dvoma bytovými domami prepadla zemina v trávniku a vznikla tam veľká jama s rozmermi približne 6 x 3 metre.. Radnica vyzýva ľudí, aby sa k jame z bezpečnostných dôvodov nepribližovali. Jej okraje sú nestabilné, hrozí ich zosypanie.„My sme urobili všetky bezpečnostné opatrenia, je to ohradené prenosným oplotením, opáskované a budeme to ďalej sledovať,“ povedal primátor „Budeme asi až po Novom roku riešiť, či to len zasypeme, alebo bude potrebné vodu odčerpať a ešte to nejako skúmať,“ dodal primátor.Na mieste sa boli podľa neho pozrieť vodári, podľa ktorých by mohlo ísť o pozostatok starej žumpy. Rovnaký názor má aj archeológ z miestneho múzea.