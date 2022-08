Nemecko nepodporí celoeurópsky zákaz vydávania víz ruským turistom

16.8.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecko nepodporí skupinu krajín Európskej únie , ktorá vyzýva na celoeurópske zastavenie vydávania turistických víz ruským občanom. Povedal to v pondelok nemecký kancelár Olaf Scholz . Krajiny, ktoré podporujú takýto zákaz, hovoria, že Rusi by nemali mať možnosť tráviť dovolenky v Európe v čase, v ktorom Moskva vedie vojnu na Ukrajine.„Toto nie je vojna ruského ľudu. Je to vojna ruského prezidenta Vladimira Putina a musíme mať v tejto téme veľmi jasno," povedal nemecký kancelár. „Je dôležité, aby sme chápali, že z Ruska uteká veľa ľudí, pretože nesúhlasia s ruským režimom," vyjadril sa Scholz na tlačovej konferencii počas jednodňového stretnutia lídrov škandinávskych krajín v Oslo, na ktoré nemeckého kancelára pozvali.Fínsko a Dánsko chcú v otázke vydávania víz ruským turistom rozhodnutie celej Európskej únie a niektoré krajiny únie susediace s Ruskom už víza Rusom nevydávajú.