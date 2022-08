Opatrovateľky sa dožadujú vyšších platov, vyzvali vládu na plnenie programového vyhlásenia v oblasti sociálnych služieb

16.8.2022 (Webnoviny.sk) - Komora opatrovateliek Slovenska (KOS) vyzýva vládu , aby začala plniť svoje programové vyhlásenie v oblasti sociálnych služieb. Aj napriek tomu, že si vláda schválila ambiciózne systémové zmeny, do dnešného dňa podľa komory zostalo iba pri vyhlásení. Navrhované zmeny mali systém sprehľadniť a sprístupniť pre prijímateľov sociálnych služieb, ale aj personál. KOS to uviedla v tlačovej správe.„Súčasný stav a pretrvávajúce problémy dostávajú prijímateľov sociálnych služieb ale aj personál a poskytovateľov do stále väčších problémov," tvrdí komora. Ako upozorňuje predsedníčka KOS Dana Grafiková , požiadavky na zdravotnú resp. ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú mimo zdravotníckych zariadení stále rastú.Pomáhajúci personál nemôže suplovať zdravotnícky personál. KOS dlhodobo požaduje zvýšenie miezd opatrovateliek na úroveň, ktorá zodpovedá ich maximálnej náročnej fyzickej a psychickej práci. Riešenie komora vidí v zmene systému sociálnych služieb, ku ktorému sa zaviazala vláda v programovom vyhlásení.