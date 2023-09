Nemecko neuvažuje o uzavretí hraníc s Českom. Strašiť je jednoduchá vec, reagoval na Fica premiér Ódor

Uzavretie hraníc je nákladné

Fico a hraničné kontroly

24.9.2023 (SITA.sk) - Nie je pravda, že Nemecko uvažuje o uzavretí hraníc s Českom. Uviedol to predseda vlády Ľudovít Ódor v relácii RTVS O 5 minút 12 s tým, že je v kontakte aj s ministrom vnútra Českej republiky a s nemeckými partnermi, ktorí ho ubezpečili, že nič také zatiaľ nie je v pláne.Ako uviedol premiér, Nemecko neuvažuje o tom, že zavedie hraničné kontroly s Českom, ale o tom, že s českými partnermi vytvoria hliadky na českej strane hranice, a budú robiť presne to, čo slovenskí policajti s Maďarskom.Uviedol to Ľudovít Ódor s tým, že aj Nemcom je jasné, že hermetické uzavretie hraníc je extrémne nákladné, a nie vždy pomôže.„Strašiť je jednoduchá vec, ale zatiaľ všetky krajiny hľadajú riešenia. To, čo treba urobiť, je lepšie chrániť vonkajšie hranice EÚ," uviedol Ódor. Smer-SD ) v nedeľu vyhlásil, že Nemci idú prijať mimoriadne vážne rozhodnutie, ktoré bude ovplyvňovať Slovensko.Ako vysvetlil, z nemeckého prostredia majú informácie, že Nemecko pripravuje v súvislosti s nelegálnou migráciou zavedenie hraničnej kontroly s Českou republikou.„Hovoril o tom príslušný minister, začínajú to hovoriť najvyšší predstavitelia Nemecka, preto očakávame, že Nemecko zavedie hraničné kontroly s Českom, čo znamená, že Česká republika zavedie hraničné kontroly so Slovenskom," uviedol Fico a dodal, že bude tým pádom pre migrantov problém prejsť na druhú stranu.