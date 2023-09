Ukrajinci prerezávajú zásobovacie trasy Rusov smerom na Bachmut, jednu už dosiahli

24.9.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské ozbrojené sily už dosiahli jednu logistickú trasu Rusov smerom na Bachmut v Doneckej oblasti a pracujú na odrezaní ďalších. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to hovorca ukrajinských síl na východe krajiny Iľja Jevlaš „Jedna z ciest, už to môžeme dokončiť, je cesta Bachmut - Horlivka, ktorá je tri kilometre od kontaktnej línie. To je pracovná vzdialenosť pre naše mínomety a bezpilotné zariadenia,“ povedal.Podľa Jevlaša majú Rusi naďalej niekoľko logistických trás, ktoré používajú na dodávanie zásob vojakom na bachmutskom fronte, vrátane ciest, ktoré vedú z okupovaného územia.„Teraz však pokračujeme v prerezávaní týchto ciest a budeme v tom pokračovať, aby sme v tomto smere vykrvácali ruskú skupinu a spôsobili jej maximálne straty,“ dodal Jevlaš.