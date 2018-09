Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 12. septembra (TASR) - Nemecko neuvažuje o vytvorení štátneho investičného fondu na kúpu podielov v dôležitých technologických firmách, aby zabránilo ich prevzatiu zahraničnými investormi. Informovalo o tom v stredu ministerstvo hospodárstva v reakcii na článok v denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), podľa ktorého by tak mohla vláda zabrániť, aby nemecké aktíva získaliinvestori z Číny a Perzského zálivu.uviedla hovorkyňa ministerstva hospodárstva v súvislosti s článkom vo FAZ.dodala.Nemecká vláda minulý rok sprísnila investičné pravidlá, aby ochránila strategicky dôležité priemyselné odvetvia pred ponukami na prevzatie od firiem, ktoré nie sú z Európskej únie. Dôvodom boli obavy, že čínske spoločnosti by prostredníctvom prevzatí mohli získať nemecké know-how.Podľa týchto pravidiel pri ponuke na prevzatie minimálne 25-percentného podielu v nemeckej spoločnosti investormi z krajín mimo EÚ alebo z Európskeho združenia voľného obchodu, je potrebné vyhodnotiť, či nepredstavuje riziko pre verejnú politiku a národnú bezpečnosť. A to najmä v prípadoch, ak budú zahraničné investície smerovať do citlivých oblastí z hľadiska bezpečnosti, ako sú zbrojárstvo alebo krypto-technológie, uviedlo minulý rok ministerstvo hospodárstva.FAZ však s odvolaním sa na zdroje z nemeckého ministerstva hospodárstva napísal, že Berlín zvažuje aj sprísnenie kontroly zahraničných investícií v niektorých odvetviach. Tie by mu umožnili zasiahnuť, ak by chcel kupec zo zahraničia získať minimálne 15 % podiel v dôležitej firme namiesto aktuálnych 25 %.