O post primátora sa v Prešove uchádza sedem kandidátov

Prešov 12. septembra (TASR) - V Prešove sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách o hlasy voličov bude uchádzať sedem kandidátov na post primátora, ktorí podľa zapisovateľa mestskej volebnej komisie v Prešove Jozefa Smetanu do utorňajšej (11.9.) polnoci odovzdali kandidačné listiny.uviedol Smetana.Svoj záujem o post primátora ohlásili krajský a mestský poslanec Miroslav Benko (koalícia Smer-SD, SNS, Most-Híd), súkromný podnikateľ Stanislav Grega (nezávislý), mestský poslanec Richard Drutarovský (koalícia SPOLU - občianska demokracia, Progresívne Slovensko, OKS), súkromný podnikateľ, podpredseda mimoparlamentnej strany Šanca a jej krajský predseda František Oľha (koalícia SaS, Sme rodina – Boris Kollár, Šanca, Demokratická strana), súčasná primátorka a krajská poslankyňa Andrea Turčanová (KDH, OĽaNO, NOVA), právnik a krajský poslanec Pavel Hagyari (nezávislý) a siedmym kandidátom by mal byť Igor Dužda (Strana rómskej koalície – SRK).Ako informoval Smetana, o 31 miest v mestskom zastupiteľstve prejavilo záujem 156 kandidátov. Z nich je 120 za politické subjekty a 36 je nezávislých. Koalície postavilo celkovo šesť politických strán a päť politických strán sa rozhodlo ísť do volieb samostatne.V Prešove sa bude voliť v siedmich volebných obvodoch.