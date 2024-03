Nemecko očakáva pre ďalšie štrajky rušenie letov a vlakových spojov, dotknú sa približne 200-tisíc cestujúcich

Germany braces for fresh rail, air travel strikes https://t.co/8kiwVvdMFh

4.3.2024 (SITA.sk) - Zrušenie tisícov letov a vlakových spojov očakávajú tento týždeň v Nemecku po tom, ako dva odborové zväzy v pondelok vyzvali na ďalšie štrajky za zvýšenie miezd a zlepšenie pracovných podmienok. Odborové zväzy GDL a Ver.di ohlásili štrajky na štvrtok a piatok.Podľa prvých odhadov spoločnosti Lufthansa sa dvojdňový štrajk dotkne približne. Znamená to, že zrušiť môžu približne tisíc letov denne ako počas predchádzajúcich štrajkov, informovala nemecká tlačová agentúra dpa.Odborový zväz Ver.di požaduje pre takmer 25-tisíc pozemných pracovníkov spoločnosti Lufthansa zvýšenie platov o 12,5 percenta, čiže najmenej o 500 eur mesačne. Štrajk v diaľkovej a regionálnej železničnej doprave sa začne vo štvrtok o druhej ráno a ovplyvní milióny cestujúcich.Podľa GDL bude štrajk trvať do piatka do jednej popoludní. Okrem zvýšenia platov GDL požaduje aj skrátenie pracovného času z 38 na 35 hodín týždenne, čo spoločnosť Deutsche Bahn odmieta.