Nemecko plánuje zrušiť zvyšné opatrenia proti COVID-19, stále niekde platí aj povinnosť nosiť rúška

Ukončenie opatrení

Povinnosť nosenia rúšok

27.12.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecká vládna koalícia diskutuje o tom, či by mali zrušiť zvyšné reštrikcie zamerané proti šíreniu ochorenia COVID-19 po tom, ako jeden z popredných virológov v krajine povedal, že pandémia je už minulosťou.„Počas tejto zimy zažívame prvú endemickú vlnu vírusu SARS-COV 2. Moje hodnotenie je, že tým je pandémia preč,“ povedal profesor virológie z berlínskej nemocnice Charité Christian Drosten pre utorkové vydanie denníka Tagesspiegel.Nemecký minister spravodlivosti Marco Buschmann uviedol, že Drosten bol počas pandémie jedným z najopatrnejších vedcov a „mali by sme ukončiť posledné opatrenia na ochranu pred koronavírusom“.Buschmannova Slobodná demokratická strana, ktorá je najmenšia v trojčlennej vládnej koalícii kancelára Olafa Scholza , dlhodobo presadzuje čo najmenší možný rozsah reštrikcií.Ďalšie dve stredoľavicové koaličné strany s tým vyjadrili nesúhlas. Minister zdravotníctva Karl Lauterbach pre tlačovú agentúru dpa povedal, že „okamžité ukončenie všetkých opatrení by bolo nezodpovedné“.Nemecko už zrušilo podstatnú časť reštrikcií, ktoré prijalo počas kulminácie pandémie, ale stále vyžaduje nosenie rúšok v diaľkových vlakoch a autobusoch. Rúška sú povinné aj v lekárskych ambulanciách a pre vstup do nemocníc a domovov dôchodcov je v Nemecku potrebné predložiť negatívny test a mať rúško.