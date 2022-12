Sociálnej poisťovni sa darilo viac ako v minulom roku, príjmy mala medziročne vyššie o 807 miliónov eur

Pomoc štátu

Vzrástli aj výdavky

27.12.2022 (Webnoviny.sk) - Sociálnej poisťovni sa za desať mesiacov tohto roka darilo. Jej celkové príjmy bez zohľadnenia finančnej pomoci od štátu dosiahli 8,12 miliardy eur, medziročne tak boli vyššie takmer o 807 miliónov eur.Vyššie príjmy poisťovňa vykázala aj oproti desaťmesačnému plánu, a to o 474 miliónov eur. Kým vlani jej štát v januári až októbri pomohol sumou 600 miliónov eur, v januári až októbri tohto roka poisťovňa zo štátneho rozpočtu dostala 103,5 miliónov eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október tohto roka.Od ekonomicky aktívnych osôb, teda od zamestnancov, dohodárov či samostatne zárobkovo činných osôb poisťovňa vybrala 7,38 miliardy eur, čo je v porovnaní s januárom až októbrom vlaňajška o 591,7 milióna eur viac. Príjmy poisťovne z dlžného poistného za január až október tohto roka predstavovali 368,5 milióna eur. Medziročne je to viac o 207,3 milióna eur.„Uvedené je spôsobené najmä zaplatením odplaty za postúpenú pohľadávku v auguste 2022 v sume 198,6 milióna eur spoločnosťou Debitum, a. s.," uvádza sa v správe o hospodárení poisťovne. Príjmy poisťovne z poistného od štátu za desať mesiacov tohto roka tvorili 316,4 milióna eur a príjmy zo sankcií 10,5 milióna eur.Výdavky poisťovne za január až október tohto roka predstavovali 8,17 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka stúpli o 128,8 milióna eur, v porovnaní s desaťmesačným plánom však boli nižšie o 70,1 milióna eur. Poisťovňa tak mala na účtoch ku koncu októbra tohto roka takmer 900 miliónov eur, keďže z minulého roka si preniesla prebytok v sume 845,9 milióna eur.Výdavky Sociálnej poisťovne na vyplácanie dôchodkových dávok za desať mesiacov tohto roka medziročne vzrástli o 211 miliónov eur na 6,88 miliardy eur. Výdavky na výplatu nemocenských dávok, naopak, medziročne klesli o 68,3 milióna eur na 855 miliónov eur. Medziročný pokles o 33,5 milióna eur zaznamenali výdavky na vyplácanie dávok v nezamestnanosti, keď za desať mesiacov tohto roka predstavovali 217 miliónov eur.