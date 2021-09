Nemecko podľa Merkelovej musí komunikovať s Talibanom, aby dostalo svojich spolupracovníkov do bezpečia

Letisko v Kábule je otvorené

Taliban Nemecku odpustil

5.9.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecko musí komunikovať s hnutím Taliban v záujme evakuácie Afgancov, ktorí preň pracovali. Vyhlásila to v nedeľu kancelárka Angela Merkelová „Jednoducho musíme hovoriť s Talibanom o tom, ako dostať ľudí, ktorí pracovali pre Nemecko, z krajiny do bezpečia... teraz je potrebné s nimi hovoriť,“ povedala kancelárka novinárom.Ako dodala, aj v záujme Nemecka je podporovať medzinárodné organizácie, ktoré pomáhajú zlepšovať humanitárnu situáciu v Afganistane.Za dobrý signál označila skutočnosť, že letisko v Kábule opäť otvorili, čo umožňuje obnoviť prístup zdravotníckej pomoci do krajiny.Merkelová vystúpila po tom, čo Taliban oznámil, že je pripravený nadviazať s Nemeckom plnohodnotné diplomatické vzťahy.Hovorca hnutia Zabihulláh Mudžáhid v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag uviedol, že spolupráca Nemecka s Američanmi v Afganistane bola síce „poľutovaniahodná“, už je však „odpustená“.Nemecká kancelárka jeho výroky nekomentovala a k otázke nadviazania oficiálnych diplomatických vzťahov sa priamo nevyjadrila.