Vojaci viacerých krajín sa v Zemianskych Kostoľanoch zúčastnia cvičenia Toxic Valley so skutočnými chemickými látkami

5.9.2021 - Vo Výcvikovom a testovacom centre v Zemianskych Kostoľanoch sa od 6. do 26. septembra uskutoční medzinárodné chemické cvičenie Toxic Valley 2021.Je zamerané na precvičenie činnosti odberových tímov SICA (Sampling and Identification of Chemical Agents) a mobilných chemických, identifikačných laboratórií.Cvičenia Toxic Valley 2021 sa zúčastnia príslušníci Ministerstva vnútra SR a ozbrojených síl Rakúska, Belgicka, Nemecka, Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenskej republiky, Slovinska a Spojených štátov amerických. Ozbrojené sily SR (OS SR) o tom informovali na svojej internetovej stránke.Ako pre agentúru SITA objasnil hovorca OS SR Štefan Zemanovič, na cvičení sa zúčastní približne 100 slovenských špecialistov, z toho 80 príslušníkov OS SR a takmer 200 účastníkov a pozorovateľov zo zahraničia.„Cvičenie Toxic Valley je svojím spôsobom jedinečné, keďže sa jedná o jediné cvičenia krajín NATO, kde sú počas výcviku používané reálne toxické chemické látky a je zároveň certifikované organizáciou OPCW (Organizácia pre zákaz chemických zbraní, pozn. SITA),“ vysvetlil Zemanovič.Prvý a druhý týždeň bude venovaný precvičeniu činnosti odberových tímov SICA. Tretí týždeň cvičenia Toxic Valley bude zameraný na precvičenie činnosti mobilných chemických, identifikačných laboratórií.