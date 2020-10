Nemecko pôjde do čiastočného lockdownu, chce sa vyhnúť celoštátnemu stavu núdze

Obmedzené sociálne kontakty

Konať musia teraz

28.10.2020 (Webnoviny.sk) - V Nemecku bude v novembri platiť čiastočný lockdown, ktorý vstúpi do platnosti v pondelok. Po rokovaniach s premiérmi 16 spolkových krajín to oznámila nemecká kancelárka Angela Merkelová Politička zároveň vyzvala na "veľké národné úsilie" v boji proti koronavírusu, informuje spravodajský portál BBC.V rámci čiastočného lockdownu budú v Nemecku sociálne kontakty obmedzené len na dve domácnosti s maximálne desiatimi ľuďmi.Bude pozastavený turizmus, zatvorené tetovacie a masážne salóny a bary, reštaurácie zase budú obmedzené len na donášku jedla. Školy a škôlky naopak zostanú otvorené.Menším firmám, ktoré ťažko zasiahne lockdown, vyplatia náhradu až do výšky 75% ich tržieb z novembra 2019, uvádza BBC.Merkelová vysvetlila, že musia konať teraz, aby sa vyhli celoštátnemu stavu núdze. Predpokladá sa, že sa s premiérmi spolkových krajín 11. novembra znova stretnú, aby zhodnotili situáciu.