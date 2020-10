Volkswagen Slovakia pripravuje testovanie zamestnancov na COVID-19 vo vlastnej réžii

Limitované interné kapacity

Pilier slovenského exportu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.10.2020 (Webnoviny.sk) - Volkswagen Slovakia začal pripravovať testovanie zamestnancov antigénovými testami vo vlastnej réžii. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa automobilky Lucia Makayová "Vzhľadom na všetky objektívne okolnosti nám úrady umožnili testovať zamestnancov v mimoriadnom termíne, a to v piatok 30. októbra. Testovanie bude prebiehať počas všetkých troch zmien a na viacerých odberových miestach v rámci celého bratislavského závodu," uviedla Makayová.Vzhľadom na limitované interné kapacity však spoločnosť odporúča najmä nevýrobným zamestnancom, aby sa zúčastnili víkendového, štátom riadeného testovania v mieste svojho pobytu.Automobilka taktiež informovala, že od pondelka 2. novembra bude do všetkých závodov Volkswagen Slovakia umožnený vstup len tým osobám, ktoré sa na požiadanie preukážu certifikátom s negatívnym výsledkom antigénového testu."Ostatným osobám bude z dôvodu ochrany zamestnancov pred nákazou vstup do závodov zakázaný. Rovnaké pravidlo platí aj pre vstup do autobusov zmluvnej dopravy," dodala hovorkyňa.Štát umožnil firmám nad 4 000 zamestnancov, aby urobili testovanie v rámci celoplošného testovania, vo vlastnej réžii. Poskytne im na to registračne formuláre, ale aj samotné antigénové testy.Minister obrany Jaroslav Naď v pondelok upresnil, že tento limit neznamená, že uvedený počet pracovníkov musí mať jedna konkrétna fabrika, môže ísť aj o celý priemyselný park. Celoštátne testovanie je naplánované na tento víkend.Volkswagen Slovakia je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov.Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už viac ako 4,5 mld. eur. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.