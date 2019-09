Nemecko poskytne aerolíniám Condor úver vo výške 380 mil. eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 25. septembra (TASR) - Letecká spoločnosť Condor, patriaca skrachovanému britskému koncernu Thomas Cook, dostane od nemeckého štátu finančnú podporu, ktorá by jej mala pomôcť udržať sa nad vodou a nadýchnuť sa.Condor dostane finančnú pomoc, aby mohol pokračovať v prevádzke a hľadať investora. Aerolínie sa tiež chcú vymaniť zo spojenia so skrachovaným materským koncernom Thomas Cook.Spolková vláda a vláda spolkovej krajiny Hesensko v utorok (24. 9.) večer oznámili, že poskytnú Condoru úver vo výške 380 miliónov eur.Aktuálne sa 240.000 cestujúcich z Nemecka, ktorí leteli s Condorom, nachádza vo svojich dovolenkových destináciách, uviedol nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier. Tých je potrebné dopraviť domov. Pomoc však ešte musí chváliť aj Európska komisia (EK).Úver by mal Condoru tiež poskytnúť finančný manévrovací priestor, aby sa odpútal od materského koncernu Thomas Cook. Hesenská vláda zdôraznila, že teraz musí prísť k premene aerolínií, aby mohli fungovať bez skrachovanej materskej firmy.uviedol šéf Condoru Ralf Teckentrup. Aerolínie už údajne rokujú so solventnými záujemcami.Hesenská vláda uviedla, že Condor je ziskovou firmou, ktorej existenciu ohrozuje britský materský koncern a brexit. Podľa Teckentrupa je prísľub úveru od štátu dôležitým krokom k zabezpečeniu budúcnosti aerolínií.Podľa Teckentrupa nezačínajú rokovania s potenciálnymi záujemcami od nuly, keďže Thomas Cook už vo februári ponúkal svoje aerolínie na predaj.Nový majiteľ sa však zrejme nenájde v priebehu niekoľkých dní, aby sa dosiahla aj čo najlepšia cena.