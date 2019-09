Netanjahuova strana Likud získala ďalší mandát

Na archívnej snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 25. septembra (TASR) - Izraelská pravicová strana Likud (Jednota) bude mať v parlamente 32 kresiel. Oznámila to v noci na stredu izraelská ústredná volebná komisia, ktorá preverovala podozrenia týkajúce sa podvodov pri hlasovaní.Na základe svojich zistení v šiestich volebných miestnostiach odobrala jeden z pôvodne ôsmich mandátov, ktoré podľa pôvodných výsledkov získala ultraortodoxná strana Jednotný judaizmus Tóry.Ako konštatoval denník The Jerusalem Post, zmena počtov mandátov nijako nemení rovnováhu síl medzi konkurenčnými blokmi - pravicovým, vedeným Likudom na čele s Benjaminom Netanjahuom, a centristickým, ktorý vedie koalícia Modrá a biela vedená Bennym Gancom.Ako je známe, z nedávnych konzultácií prezidenta Reuvena Rivlina s lídrami strán, ktoré sa vo voľbách dostali do parlamentu, vyplynulo, že Netanjahua ako kandidáta na poverenie zostavením vlády preferuje 55 zvolených poslancov.Ganc má podporu 54 poslancov centristicko-ľavicovo-arabského bloku. Traja z celkovo 13 poslancov Jednotnej arabskej kandidátky totiž Ganca odmietli podporiť.Ani jeden z hlavných kandidátov na zostavovanie vlády tak nemá väčšinu - 61 hlasov.Rozhodujúci tak môže byť postoj Avigdora Liebermana a jeho strany Izrael, náš domov, ktorá vo voľbách získala osem mandátov. Stále je v hre aj dohoda o vytvorení širokej koalície medzi Netanjahuom a Gancom.Overovanie výsledkov predčasných parlamentných volieb v Izraeli ešte stále trvá. Výbor, ktorý tým bol poverený, má čas do stredy večera, aby výsledky doručil prezidentovi Rivlinovi, napísal The Jerusalem Post.Rivlin v stredu opäť prijme Netanjahua a Ganca, ktorých vyjednávači v utorok začali rokovania o vytvorení širokej koalície.