Nemecko poskytne Ukrajine pomoc v hodnote 2,7 miliardy eur, podpora Berlína prišla v čase možnej návštevy Zelenského

S podporou to myslia vážne

Vojenská pomoc

13.5.2023 (SITA.sk) - Nemecko poskytne Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote viac ako 2,7 miliardy eur, vrátane tankov, systémov protivzdušnej obrany a munície.Informovala o tom v sobotu nemecká vláda. Ohlásenie pomoci prichádza v čase príprav Berlína na možnú návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského . Išlo by o prvú Zelenského návštevu Nemecka od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine.Nemecký minister obrany Boris Pistorius uviedol, že Berlín chce najnovším balíkom vojenskej pomoci ukázať, že Nemecko to s podporou Ukrajiny myslí vážne.„Nemecko bude poskytovať všetku pomoc, ktorú môže poskytnúť, tak dlho, ako to bude potrebné," povedal minister.Súčasťou nového balíka vojenskej pomoci, o ktorej ako prvý informoval nemecký časopis Der Spiegel, je 30 tankov Leopard 1 A5, 20 obrnených transportérov Marder, viac ako sto bojových vozidiel, 18 samohybných húfnic, 200 prieskumných dronov a štyri systémy protivzdušnej obrany IRIS-T SLM.