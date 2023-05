Situácia v strane nebola ružová a demokrati budú mať problém dostať sa do parlamentu, uviedol politológ 

Nemá šancu uspieť

Situácia nebola ružová

Pred bránami parlamentu

13.5.2023 (SITA.sk) - Strana Demokrati odchádzajúceho premiéra Eduarda Hegera bude mať problém dostať sa do parlamentu. Myslí si to politológ Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied Ako povedal pre agentúru SITA, bývalý minister zahraničia Rastislav Káčer opustil Demokratov zrejme preto, že nadobudol pocit, že strana nemá reálnu šancu uspieť vo voľbách. Jeho odchod bol nečakaný.„Káčer sa dištancoval od premiéra v čase, keď bol na zahraničnej pracovnej ceste, čiže zrejme to bolo bez akejkoľvek predošlej komunikácie. Z tohto hľadiska to bol neštandardný krok a signalizuje to, že tam boli už dlhší čas hlbšie problémy,“ zhodnotil politológ.Zároveň podotkol, že ani predtým nebola situácia Hegerovej strany ružová, čo bolo aj dôvodom úvah o spojení síl s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) pred predčasnými parlamentnými voľbami.„Samozrejme, všetko sa môže ešte zmeniť, ale momentálne to vyzerá tak, že by sa musel stať zázrak, aby sa Demokrati dostali do parlamentu,“ myslí si Marušiak.Podľa posledného prieskumu agentúry AKO, ktorý zverejnila vo štvrtok televízia Joj v diskusnej relácii Na hrane, by KDH získalo 6,6 percenta vo voľbách.Demokrati by zostali pred bránami parlamentu s 3,4 percentami. Krátko po vzniku strany začiatkom marca im ešte prieskumy namerali podporu voličov okolo 5 percent. Kresťanskí demokrati majú síce vyššie preferencie ako Demokrati, no podľa politológa je otázne, či im budú stačiť.„KDH je už tretie voľby na pokraji zvoliteľnosti a už dvakrát sa ukázalo, že preferencie, ktoré malo pred voľbami, mu napokon na vstup do parlamentu nestačili. Z toho, akú predvádza predvolebnú kampaň, je navyše zrejmé, že nevie, akú alternatívu by ponúklo,“ poukázal Marušiak.Problémom hnutia podľa neho je, že v posledných desiatich rokoch nedokázalo s výnimkou niekoľkých komunálnych politikov osloviť voličov.