Nemecko pošle Ukrajine ďalšie štyri tanky Leopard

24.2.2023 (SITA.sk) - Nemecko sľúbilo Ukrajine štyri ďalšie tanky Leopard 2. To mu podľa jeho slov spolu so Švédskom a Portugalskom umožňuje zostaviť celý prápor tankov. O navýšení počtu tankov zo 14 na 18 v piatok rozhodol minister obrany Boris Pistorius , uviedol jeho rezort.Nemecko koordinuje dodávku tankov Leopard 2A6 Ukrajine. Poľsko zase koordinuje dodávky práporu tankov Leopard 2A4.Nemecké ministerstvo obrany uviedlo, že po piatkovom oznámení Švédska, že pošle Ukrajine 10 Leopardov 2A5 a s tromi tankmi sľúbenými Portugalskom, dokážu tri krajiny poskytnúť pomoc Ukrajine v podobe zmiešaného ukrajinského práporu pozostávajúceho z 31 strojov. Švédske tanky Leopard 2A5 sú technicky podobné tankom, ktoré posiela Berlín.Nemecko v súčasnosti cvičí ukrajinských vojakov na používanie Leopardov, ktoré by Ukrajina mala dostať na budúci mesiac.