Rusko rozpútalo vojnu akú Európa nezažila viac ako 70 rokov, uviedla Čaputová

Dopad vojny

Ruská agresia

24.2.2023 (SITA.sk) - Presne pred rokom Rusko rozpútalo na Ukrajine vojnu, akú Európa nezažila už viac ako 70 rokov. „Vidíme ju v tvárach tisícok Ukrajiniek a Ukrajincov, ktorí v obave o život opustili svoje domovy a hľadajú útočisko u nás a v ďalších európskych krajinách,“ uviedla dnes prezidentka SR Zuzana Čaputová v príhovore občanom na RTVS v súvislosti s ročným výročím od začiatku vojny na Ukrajine.Táto ruská vojenská agresia sa podľa nej svojím rozsahom a charakterom úplne vymyká z úrovne európskej civilizácie 21. storočia. Ako dodala slovenská hlava štátu, žiadna zámienka ani žiadna výhovorka Kremľa nemôže ospravedlniť utrpenie, ktorému je náš východný sused už rok denne vystavený.Masové hroby, mučenie či ľudia odvlečení zo svojej vlasti sú každodennou realitou častí Ukrajiny, kde vstúpili ruskí vojaci.„Dopady vojny zasiahli všetky európske krajiny. Mnohí úplne prirodzene cítime obavu a strach. Túto vojnu sme si neželali a do poslednej chvíle sa jej západ aj samotná Ukrajina snažili zabrániť,“ skonštatovala v príhovore prezidentka, podľa ktorej naše úsilie a naše kroky musia sledovať jediný cieľ, a to nastolenie spravodlivého mieru. Ten môže nastať okamžite, ak sa ruská armáda z Ukrajiny stiahne.„Putin však už 365 dní dokazuje, že si želá pravý opak. Akceptáciou rozpínavej politiky Ruska sa totiž mier nedosiahne," povedala Čaputová a dodala, že pravidlá a medzinárodné dohody musia platiť, lebo inak by sme uznali, že platí hrubá sila a potom nemáme žiadnu záruku, že Rusko alebo iní agresori nenapadnú ďalšie krajiny, ktorým upierajú právo na samostatnú existenciu. Zároveň zdôraznila, že zodpovední politici nad týmto nesmú privierať oči.„Nie je pravdou, že naši vojaci pôjdu bojovať na Ukrajinu. Od začiatku veľmi jasne vravíme, že kým trvá ruská agresia, žiaden štát Severoatlantickej aliancie nevyšle svoje jednotky na Ukrajinu. Neurobí tak ani Slovensko,“ prízvukuje slovenská hlava štátu, podľa ktorej politici, ktorí tvrdia opak, buď nerozumejú ako naše spojenectvá fungujú, alebo vedome klamú. Rovnako nie je pravdou, že sa na Slovensku pripravuje mobilizácia.„Je to priehľadná lož použitá už v prezidentskej kampani v susednom Česku,“ uzavrela svoj príhovor Čaputová, ktorá je presvedčená, že neľahké časy a krízy, o ktorých sme si mysleli, že už patria do minulosti, zvládneme, a