Nemecko pošle Ukrajine zbrane za tri miliardy eur, Kyjev dostane muníciu aj drony

22.3.2025 (SITA.sk) - Nemecko schválilo novú vojenskú pomoc pre Ukrajinu vo výške 3 miliárd eur. Rozhodnutie prichádza pred plánovanými rozhovormi s Moskvou a Kyjevom o obmedzenom prímerí, ktoré sprostredkovala USA. Peniaze sú vyčlenené na obranné vybavenie obsahujúce rôzne munície, drony, obrnené vozidlá a systémy protivzdušnej obrany.Prezident Volodymyr Zelenskyj poďakoval Nemecku za novú pomoc v príspevku na sociálnej sieti a povedal, že pomoc poskytne „presne to, čo Ukrajina najviac potrebuje – to, čo zachráni ukrajinské životy.“"To znamená, že zmluvy s nemeckým obranným priemyslom budú teraz podpísané pre budúcnosť - významný krok smerom k vybudovaniu dlhodobých bezpečnostných záruk," povedal Zelenskyj.Poslankyňa Zelených Britta Hasselmannová, ktorej strana dôrazne presadzovala pomoc Ukrajine, vyjadrila úľavu, že nové miliardy boli schválené, „hoci neskoro“. Označila to za "silný signál Ukrajine, signál, ktorý je absolútne nevyhnutný pre mier a bezpečnosť v Európe.“