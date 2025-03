Košice opäť protestovali, v uliciach bolo 7-tisíc ľudí. Uctili si aj obete tragédie vo Veľkom Šariši – FOTO

Bude sa meniť čas protestov?

Demokrati zbierali podpisy za vyhlásenie referenda

Minúta ticha za obete tragédie aj šikany

22.3.2025 (SITA.sk) - Metropola východu sa v piatok večer opäť pripojila k desiatkam slovenských miest, v ktorých sa konali protesty. Účasť bola v porovnaní s predošlým protestom, ktorý sa konal 7. marca, trochu nižšia, odhad novinárov bol približne sedemtisíc účastníkov. Moderátor a spoluorganizátor protestu Ján Gálik pre agentúru SITA uviedol, že účasť bola veľmi dobrá.Pripustil, že mali obavy, že teplejšie počasie vyláka ľudí do prírody, no Košičanky a Košičania podľa neho dokázali, že im na tejto krajine záleží. Protest vo všeobecnosti zhodnotil kladne. „Ďalší úspešný protest za nami," skonštatoval.„Nerád by som pustil do éteru niečo, čo nemusí byť pravda," zareagoval na otázku, či neplánujú, aj s ohľadom na predlžujúce sa dni a teplejšie počasie, zmeniť deň či čas konania protestov. Dodal, že zatiaľ plánujú pokračovať v súčasnom nastavení, podotkol však, že vždy zvažujú čas i deň v týždni. Gálik očakáva, že v najbližších týždňoch by sa mali konať ďalšie dva alebo tri protesty.Pokiaľ ide o ďalšie mesiace, diskutujú podľa jeho slov o ďalších spôsoboch, ako témy protestov udržať vo verejnom diskurze. „Teraz je predčasné povedať, či to budú protesty alebo nejaké iné aktivity," uviedol. Isté podľa neho je, že plánujú aj ďalšie aktivity. „Ale to neznamená, že prestaneme protestovať," zdôraznil.V dave protestujúcich bolo opäť možné nájsť predstaviteľov mimoparlamentnej strany Demokrati . Gálik zdôraznil, že sú občianske hnutie a politici u nich na pódiu nedostávajú miesto. „V dave sú a je to v poriadku. Na konci dňa sú to politici, ktorí prídu s nejakou zmenou. Žijeme v parlamentnej demokracii. To, že politici sa zaujímajú o tieto protesty, sú tu a dávajú ľuďom príležitosť ich spoznať a povedať im, v akej krajine chcú žiť, aby ich kritizovali, alebo pochválili, považujem za pozitívnu vec," vyjadril sa, no prízvukoval, že politici u nich ostávajú pod pódiom.Agentúra SITA oslovila aj prítomných príslušníkov strany Demokrati. Ako uviedla mestská predsedníčka strany v Košiciach Gabriela Nemcová, na proteste sa venovali zberu podpisov za vyhlásenie referenda na skrátenie volebného obdobia, zrušenie doživotnej renty pre premiéra a obnovenie NAKA a špeciálnej prokuratúry. „Tu je najväčší záujem podpisovať," ozrejmila, prečo sa zberu podpisov venujú na občianskych protestoch. „Je to v tento čas najefektívnejšie," dodala.Protestujúci si minútou ticha uctili obete tragédie vo Veľkom Šariši, pri ktorej zahynuli štyri deti a jedna dospelá osoba. Rovnako si uctili i maloletého chlapca, ktorý nedávno spáchal samovraždu, pričom podľa medializovaných informácií mala byť dôvodom šikana založená na homofóbii.Medzi rečníkmi následne vystúpila bývalá stredoškolská učiteľka a členka Združenia rodičov a priateľov LGBT+ ľudí Elena Martinčoková. Vo svojom prejave okrem iného upozornila na fragmentáciu spoločnosti prostredníctvom vyvolávania nenávisti. Na jej vystúpenie následne nadviazal aktivista a riaditeľ organizácie Saplinq Róbert Furiel . Vystúpili aj riaditeľka Východoslovenskej galérie Dorota Kenderová a zakladateľ stránky Hoaxy a podvody