Nemecko potrebuje viac imigrantov, tvrdí šéf federálneho úradu práce

24.8.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecko vzhľadom na starnutie obyvateľstva potrebuje výrazne viac prisťahovalcov, aby kompenzovali nedostatok pracovnej sily. Uviedol to riaditeľ Spolkového úradu práce Detlef Scheele v utorkovom vydaní denníka Süddeutsche Zeitung.Počet ľudí v produktívnom veku v najväčšej európskej ekonomike podľa neho tento rok klesne o takmer 150-tisíc. „V nasledujúcich rokoch to bude oveľa dramatickejšie,“ citoval ho denník.Kľúčovú rolu budú podľa neho zohrávať prisťahovalci. Ako dodal, „nejde o azyl, ale o cielenú migráciu vzhľadom na medzery na trhu práce“.„Potrebujeme 400-tisíc prisťahovalcov ročne, teda výrazne viac než v minulých rokoch... od ošetrovateľskej starostlivosti, cez technikov pre klimatizáciu, logistiku až po akademikov, všade bude nedostatok kvalifikovaných pracovníkov,“ uviedol Scheele.Nemecko má 83 miliónov obyvateľov. Vlani sa počet cudzincov v krajine zvýšil o približne 204-tisíc, čo je o 1,8 percenta viac než v predchádzajúcom roku, zároveň však ide o najnižší prírastok za posledných desať rokov.Scheeleho vyjadrenia prichádzajú necelý mesiac pred parlamentnými voľbami v Nemecku. Na otázku týkajúcu sa politického odporu voči väčšiemu prisťahovalectvu, najmä vzhľadom na veľké počty utečencov a ďalších migrantov, ktorí začali prichádzať v roku 2015, odpovedal, že cudzincov možno odmietať, to však podľa neho „nefunguje“.Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (Afd), ktorá je najväčšou opozičnou stranou v končiacom parlamente, označila Scheeleho vyjadrenia za „nepochopiteľné“.„Robí zo seba hlásnu trúbu firiem, ktoré chcú s pomocou imigrácie ešte viac stlačiť mzdy,“ uviedol poslanec AfD René Springer.