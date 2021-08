Popravy, obmedzovanie žien či nábor detí. Vysoká komisárka OSN dostala z Afganistanu znepokojivé správy

Situáciu by mala monitorovať Rada OSN

Niektorí Afganci sú vraj na čiernej listine

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vysoká komisárka Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva Michelle Bacheletová informovala, že dostala vierohodné správy o vážnom porušovaní ľudských práv v oblastiach Afganistanu kontrolovaných hnutím Taliban Mali by to napríklad byť popravy civilistov a príslušníkov bezpečnostných orgánov, ktorí zložili zbrane, nábor detských vojakov, obmedzovanie žien či potláčanie pokojných protestov a prejavov nesúhlasu.Komisárka vyzvala Radu OSN pre ľudské práva (UNHRC), aby prijala „odvážne a rázne opatrenia“ na monitorovanie situácie v oblasti práv v Afganistane. Prevzatie kontroly nad krajinou Talibanom vyvolalo obavy z návratu jeho brutálnej vlády, akú mal v 90. rokoch minulého storočia.Lídri hnutia sľúbili znovunastolenie bezpečnosti a pokúšajú sa prezentovať umiernenosť, no mnohí Afganci sú skeptickí a snažia sa opustiť krajinu. Vzhľadom na rozptýlenosť správ je ťažké určiť, ako rozsiahle môže byť porušovanie práv a či odrážajú skutočnosť, že lídri Talibanu hovoria jednu vec a robia druhú, alebo či bojovníci na mieste berú veci do vlastných rúk.„V tejto kritickej chvíli sa ľudia v Afganistane spoliehajú na Radu OSN pre ľudské práva, aby bránila a ochraňovala ich práva. Naliehavo žiadam túto radu, aby podnikla odvážne a rázne opatrenia, úmerné závažnosti tejto krízy, a to zriadením špecializovaného mechanizmu na podrobné monitorovanie vyvíjajúcej sa situácie v oblasti ľudských práv v Afganistane,“ vyhlásila Bacheletová odkazujúc na možnosť menovania vyšetrovacieho výboru, osobitného spravodajcu alebo vyšetrovacej misie.Pred niekoľkými dňami súkromná spravodajská skupina sídliaca v Nórsku, ktorá poskytuje informácie OSN, informovala, že získala dôkazy o tom, že Taliban zaradil na čiernu listinu Afgancov, o ktorých sa domnievajú, že pracovali v kľúčových úlohách s predchádzajúcou afganskou vládou alebo so silami vedenými USA. Niekoľko Afgancov sa skrýva a tvrdí, že sa obávajú takýchto represálií.Bacheletová poznamenala, že lídri Talibanu nedávno sľúbili rešpektovanie práv žien, dievčat a etnických menšín a že sa zdržia odvetných opatrení. „Teraz je na Talibane, aby tieto záväzky premietol do reality,“ povedala UNHRC.