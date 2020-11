Nemecko predĺžilo čiastočný lockdown, neodporúča sa ani tradičný novoročný ohňostroj

Čiastočný úspech nestačí

Opatrenia v Nemecku

26.11.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v stredu dohodla so spolkovými premiérmi na predĺžení čiastočného lockdownu . Ten začal platiť 2. novembra a mal pôvodne trvať štyri týždne, napokon to bude prinajmenšom do 20. decembra.Cieľom predĺžených opatrení je pred vianočnými sviatkami znížiť počet pribúdajúcich prípadov nákazy koronavírusom v každom regióne pod 50 na 100-tisíc obyvateľov. "Musíme pokračovať v snahe dosiahnuť tento cieľ," povedala kancelárka novinárom v Berlíne.Podľa Merkelovej súčasné opatrenia uspeli v spomalení nárastu nových infekcií, ktoré sa stabilizovali na vysokej úrovni. "Nemôžeme sa uspokojiť s týmto čiastočným úspechom," dodala s tým, že za štatistikami sú ľudské osudy.V stredu Inštitút Roberta Kocha oznámil, že za 24 hodín zaznamenali 18 633 nových prípadov a 410 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19.Čiastočný lockdown v Nemecku priniesol v novembri opatrenia, ktoré zahŕňali zatvorenia reštaurácií, barov či športových a rekreačných zariadení. Počas sedemhodinovej videokonferencie sa kancelárka a spolkoví premiéri dohodli na ďalších nových opatreniach.Zhromaždenia budú obmedzené na päť ľudí z dvoch domácností, s výnimkou detí mladších ako 14 rokov, pričom tento počet sa počas sviatkov zvýši na 10, čo umožňuje menšie rodinné stretnutia.Tradičný novoročný ohňostroj sa neodporúča a na niektorých miestach ho úplne zakážu. Úrady tiež vyzývajú zamestnávateľov, aby od 23. decembra do 1. januára nechali zamestnancov pracovať doma. Pred obchodmi, na parkoviskách a vo väčšine stredných škôl budú povinné rúška. Zníži sa aj povolený počet zákazníkov vo väčších obchodoch.Vláda tiež plánuje poskytnúť ďalších 17 miliárd eur na pomoc firmám zasiahnutým pandémiou. V novembri spolkové úrady na takúto pomoc vynaložili 15 miliárd eur. Merkelová sa tiež vyjadrila, že dúfa v zlepšenie situácie s príchodom prvých vakcín v nasledujúcich týždňoch. "Veľa naznačuje, že nám rok 2021 prinesie úľavu," povedala.