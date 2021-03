Nemecko predlžuje kontroly na hraniciach s Českom, sprísňuje aj pravidlá pre leteckú dopravu

Výnimka pre deti

Preventívne opatrenie

30.3.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecko predlžuje kontroly na hraniciach s Českou republikou o ďalších 14 dní. Minister vnútra Horst Seehofer v utorok vysvetlil, že počet prípadov koronavírusu na českej strane je stále vysoký. Naopak, pre ľudí zo susedného Tirolska v Rakúsku, pre ktorých platili rovnaké pravidlá ako pre Česko, rušia vstupné požiadavky, informuje agentúra AP.Seehofer tiež oznámil, že polícia začne vykonávať náhodné kontroly na hraniciach s Dánskom, Francúzskom a Poľskom. Diať by sa tak malo obzvlášť po Veľkej noci.Od utorka tiež v Nemecku platia nové pravidlá pre ľudí prilietajúcich do Nemecka. Tí sa musia pred nastúpením do lietadla preukázať negatívnym testom v nemčine, angličtine alebo francúzštine. Test musia absolvovať maximálne 48 hodín pred plánovaným príletom do Nemecka.Výnimku majú deti do 5 rokov a pracovníci aerolínií. Ak majú ľudia pozitívny test, musia zostať tam, kde sú a absolvovať karanténu podľa lokálnych pravidiel na vlastné náklady.Kontroly pasažierov majú na starosti aerolínie, nemecká spolková polícia však môže tiež vykonať kontroly pri príchode do krajiny. Nové pravidlá platia len pre leteckú dopravu.Pravidlá sú podľa nemeckej vlády preventívnym opatrením proti šíreniu koronavírusu. Nasledujú po kritizovanom náraste rezervácií na španielsky ostrov Malorka po tom, ako v Nemecku stiahli výstrahu pred cestovaním. Vláda pôvodne zvažovala, že dočasne zakáže cestovanie do populárnych zahraničných dovolenkových destinácií, neskôr však uviedla, že to zatiaľ neplánuje.