Cestujete do Poľska a chýba vám aktuálny negatívny test? Niekoľkodňovej karanténe sa nevyhnete

30.3.2021 (Webnoviny.sk) - V Poľsku začali v utorok platiť prísnejšie karanténne pravidlá pre ľudí prichádzajúcich do krajiny. Cestujúci prichádzajúci do Poľska z iných častí schengenského priestoru musia stráviť 10 dní v karanténe, ak sa pri príchode nepreukážu negatívnym testom na koronavírus nie starším ako dva dni.Ľudia prichádzajúci z krajín mimo schengenského priestoru musia ísť do 10-dňovej karantény, z ktorej môžu odísť len ak sa po príchode otestujú a budú mať negatívny výsledok.Pravidlá sú prísnejšie ako tie, ktoré platili od 28. decembra. Skoršie obmedzenia platili pre ľudí prichádzajúcich hromadnými dopravnými prostriedkami, ale nie pre tých, čo prišli osobnými autami alebo pešo. Nové pravidlá platia pre všetky príchody. Poľsko sa v súčasnosti potýka s masívnym nárastom prípadov nákazy koronavírusom aj hospitalizácií.