Nemecko prehodnotí svoju pomoc pre palestínske územia, slúžiť mala mieru a nie teroristom

8.10.2023 (SITA.sk) - Nemecká ministerka pre rozvoj Svenja Schulzeová uviedla, že jej krajina po útoku Hamasu na Izrael prehodnotí svoju pomoc pre palestínske územia.Podľa nemeckého ministerstva rozvoja Berlín Palestínčanom finančnú pomoc neposkytuje priamo, ale v súčasnosti na to má vyčlenených 250 miliónov eur. Polovica z tejto sumy je určená na bilaterálne projekty prostredníctvom nemeckej agentúry pre zahraničnú pomoc a druhá polovica pre Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) Ministerka Svenja Schulzeová vo vyhlásení zverejnenom v nedeľu uviedla, že Nemecko aj doteraz dbalo na to, aby pomoc Palestínčanom „slúžila mieru a nie teroristom".„Avšak terajšie útoky na Izrael sú strašným predelom, takže preskúmame celý náš záväzok voči palestínskym oblastiam," dodala. Schulzeová poznamenala, že Nemecko bude svoj postup koordinovať aj so zahraničnými partnermi.