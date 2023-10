Diplomatická dohoda medzi Izraelom a Saudskou Arábiou mohla motivovať útok Hamasu, tvrdí Blinken 

8.10.2023 (SITA.sk) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken povedal, že USA skúmajú dodatočné žiadosti o pomoc, ktoré dostali od Izraela. Konštatoval, že prezident USA Joe Biden dal príkaz na zabezpečenie, „že poskytneme Izraelu všetko, čo v tomto momente potrebuje, aby riešil útoky zo strany Hamasu".Blinken zároveň povedal, že útok Hamasu by mohol čiastočne byť motivovaný snahou o vykoľajenie diplomatickej dohody medzi Izraelom a Saudskou Arábiou.„Nie je žiadnym prekvapením, že tí, ktorí sú proti rozhovorom, tí, ktorí sú proti tomu, aby Izrael normalizoval vzťahy so svojimi susedmi a krajinami mimo regiónu, sú Hamas, Hizballáh a Irán. Takže je celkom možné, že jednou z motivácií útoku bolo pokúsiť sa vykoľajiť tieto snahy," povedal Blinken.Šéf americkej diplomacie ďalej povedal, že Washington eviduje správy o nezvestných alebo zabitých Američanoch a „nepretržite pracujeme, aby sme to overili".