Nemecko sa chystá vyhlásiť, že smrť miliónov Ukrajincov počas hladomoru za vlády Stalina bola genocídou

25.11.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecký parlament sa chystá schváliť rezolúciu, ktorá vyhlási, že smrť miliónov Ukrajincov počas hladomoru za vlády Josifa Stalina bola genocídou.Nemeckí poslanci dúfajú, že tento krok bude „varovaním" Moskve, keďže Ukrajina čelí potenciálnej kríze so zásobovaním potravinami počas nadchádzajúcej zimy. Informuje o tom web The Guardian.Rezolúcia, ktorú v parlamente na budúci týždeň spoločne navrhnú lídri troch vládnych strán a konzervatívnej opozície, označí hladomor z rokov 1932 - 1933 za súčasť „zoznamu neľudských zločinov totalitných systémov, ktoré zničili milióny ľudských životov v Európe v prvej polovici 20. storočia."„Obyvateľov celej Ukrajiny, nielen obilných oblastí, postihol hlad a represie," hovorí sa v chystanej rezolúcii. „Z dnešného hľadiska to spĺňa historicko-politickú definíciu genocídy," dodáva návrh vyhlásenia.Historici odhadujú, že počas tejto ľuďmi spôsobenej katastrofy zomrelo 4 až 7,5 milióna ľudí.