Nemecko diskutuje so spojencami o návrhu Poľska, aby poslalo systémy Patriot priamo Ukrajine

25.11.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecko diskutuje so spojencami o návrhu Poľska, aby poslalo nemecké systémy protivzdušnej obrany Patriot priamo Ukrajine. Uviedla to hovorkyňa spolkovej nemeckej vlády Christiane Hoffmann s tým, že „veľmi pozorne sledujú, ako pokračujú diskusie v Poľsku“. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Nemecko podľa Hoffmann nechce „špekulovať“, ak by Poľsko zmenilo názor na prijatie jeho podpory a dodala, že nechce „interpretovať, čo bolo povedané“.Berlín reaguje na vyjadrenia poľského ministra obrany Mariusza Błaszczaka , ktorý v stredu povedal, že Nemecko by malo poslať raketové systémy protivzdušnej obrany Patriot priamo na Ukrajinu a nie do Poľska. Nemecko ponúklo svoje systémy Poľsku po tom, čo 15. novembra na poľské územie pri hranici s Ukrajinou, ktorá je vo vojne s Ruskom, dopadla raketa a zabila dvoch ľudí.Nemecký kancelár Olaf Scholz a generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg by sa mali na budúci týždeň dvakrát stretnúť v Berlíne. Podľa Hoffmann bude jednou z kancelárových otázok nemecká ponuka Patriotov Poľsku.