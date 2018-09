Nemecko sa pripravuje na všetky scenáre brexitu

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 6. septembra (TASR) - Vláda nemeckej kancelárky Angely Merkelovej sa pripravuje na všetky scenáre brexitu, vrátane brexitu bez dohody. Nemecký kabinet v stredu (5.9.) schválil návrh zákona o prechodnom období po tom, ako Spojené kráľovstvo opustí EÚ koncom marca 2019.Hovorkyňa vlády Ulrike Demmerová pritom jasne uviedla, že návrh zákona o prechodnej fáze, ktorý je výsledkom dohody z marca tohto roka, nadobudne platnosť iba vtedy, ak sa dosiahne dohoda o ukončení členstva.povedala Demmerová. Dodala, že je preto potrebné pripraviť sa na všetky možnosti, vrátane brexitu bez dohody.Kancelárka Merkelová zároveň v stredu vyhlásila, že EÚ potrebuje rokovať s Britániou, aby zabezpečila pokračovanie dobrých vzťahov.Agentúra Bloomberg zase v stredu informovala, že nemecká a britská vláda upustili od požiadavky, aby bol návrh budúcich vzťahov Európskej únie (EÚ) a Spojeného kráľovstva pripravený ešte pred jeho odchodom z bloku. To by mohlo uvoľniť cestu k dohode o "rozvode".Hovorcovia oboch vlád odmietli túto informáciu komentovať. Zdroj z Berlína, ktorý nechcel byť menovaný, povedal len toľko, že Nemecko plne dôveruje hlavnému európskemu vyjednávačovi pre brexit Michelovi Barnierovi.Nemecko už predtým upozornilo, že jednotlivé členské štáty EÚ by nemali rokovať oddelene s Britániou, pretože by to oslabilo rokovaciu pozíciu bloku.V rámci dohody o brexite zostáva stále nevyriešená otázka írskych hraníc. V britskej vládnej Konzervatívnej strane pritom panuje hlboký rozkol, pokiaľ ide o rokovaciu stratégiu Londýna.Nemecké noviny tento týždeň napísali, že prípravy Berlína na brexit zahŕňajú aj prijímanie nových colníkov, keďže zvažuje všetky možné výsledky.Podľa dohody, ktorú dosiahli Británia a EÚ v marci, ostrovné kráľovstvo by počas prechodného obdobia zostalo členom EÚ bez hlasovacích práv po dobu 21 mesiacov, do konca roka 2020. Prechodná fáza by mala poskytnúť inštitúciám a spoločnostiam čas na prispôsobenie sa novej situácii po viac ako štyroch desaťročiach európskej integrácie, ktorá viedla k vytvoreniu najväčšieho obchodného bloku na svete.Berlín v reakcii na obavy z nedostatočného pokroku na rozhovoroch o brexite v utorok (4.9.) uviedol, že Nemecko robí všetko, čo je v jej silách, aby zabezpečilo dohodu o rozvode, ale varoval, že úspech nie je zaručený.