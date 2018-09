V Bosne a Hercegovine si slovenské investície do priemyslu vážia

V Bosne a Hercegovine si slovenské investície do priemyslu mimoriadne vážia Foto: ECO-INVESTMENT / Celex Foto: ECO-INVESTMENT / Celex

Bratislava 6. septembra (OTS) - V sobotu 1. septembra 2018 vyhlásil prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik na stretnutí s vedením a zamestnancami spoločnosti Celex v Banja Luke privatizáciu tradičného výrobcu papiera známeho vo všetkých krajinách bývalej Juhoslávie za príklad úspechu. Celex v roku 2001 privatizoval slovenský holding ECO – INVEST, a.s., ktorý dnes spoločne so svojimi dcérskymi spoločnosťami v rámci združenia SHP Group vlastní 99% spoločnosti.,“ povedalDodik zdôraznil, že Celex kontinuálne zvyšuje počet zamestnancov a objem výroby a po oboznámení sa s ďalšími obchodnými úmyslami spoločnosti, je spokojný s jej smerovaním.“ povedal prezident holdinguNa stretnutí bol prítomný aj slovenský veľvyslanec v Bosne a Hercegovine, podľa ktorého je každá investícia, ktorá prichádza do Republiky Srbskej znakom dôvery voči jej ľuďom a kapacitám: „ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu. Súčasť holdingu SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodné združenie, ktoré zastrešuje 10 spoločností v 6 krajinách Európy s ročným obratom 220 mil. EUR. V šiestich výrobných závodoch SHP Group sa ročne vyrobí 170 tisíc ton papiera a v súčasnosti má viac ako 2 000 zamestnancov. SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe.O návšteve prezidenta Dodika v závode Celex Banja Luka informoval aj Rozhlas a televízia Republiky Srbskej: http://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=309001