Nemecko spolu s Dánskom posielajú tanky Leopard 1 na Ukrajinu, nasadené budú od júna

6.5.2023 (SITA.sk) - Tanky Leopard 1, ktoré Ukrajine posielajú Nemecko a Dánsko, budú pripravené na nasadenie od prvého júna. Povedal to dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen , ktorý je na návšteve Berlína. Podľa jeho slov Nemecko a Dánsko Kyjevu dodajú 80 tankov Leopard 1. Informuje o to web Ukrajinská pravda.Poulsen ubezpečil, že tanky Leopard 1 môžu byť pre Ukrajincov prospešné, hoci nie sú také moderné a účinné ako tanky Leopard 2.Poukázal na to, že majú veľmi dobrú palebnú silu a okrem toho množstvo je dôležité, keďže Ukrajinci potrebujú veľký počet tankov.