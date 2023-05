Každá piata firma na Slovensku plánuje zvyšovať počet zamestnancov, mladí talentovaní ľudia však odchádzajú do zahraničia

Nedostatok kandidátov

6.5.2023 (SITA.sk) - Každá piata firma na Slovensku plánuje ešte v tomto roku zvyšovať počet zamestnancov. Naopak, znižovať stavy plánuje, najmä z dôvodu ekonomickej neistoty, 7 % oslovených zamestnávateľov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Československej obchodnej banky (ČSOB) , ktorý pripravila v spolupráci s prieskumnou agentúrou Datank. „Zamestnávatelia v prieskume zároveň priznávajú, že vhodných kandidátov je na trhu práce stále nedostatok. Ich deficit vníma až 70 % firiem," skonštatovala v tejto súvislosti manažérka Oddelenia pre podnikateľov a malé firmy v ČSOB Dáša Polláková. Najviac si to pritom myslia firmy z odvetví vedeckých a technických činnosti, informačných technológií a spracovateľského priemyslu.Jedným z dlhodobo diskutovaných riešení môže byť zamestnávanie cudzincov. To však podľa výsledkov prieskumu nerobí a ani neplánuje 72 % zamestnávateľov. Naopak, začať s tým tento rok určite plánuje 1,5 % spomedzi 302 oslovených firiem.Takmer 17 % dosiaľ ľudí z iných krajín nezamestnávalo, no premýšľa o tom a desatina firiem už cudzincov zamestnávala aj dosiaľ a plánuje pokračovať v nábore ďalších.„Na trhu práce zatiaľ stále pretrváva napätá situácia. Miera nezamestnanosti je v blízkosti historického minima a máme aj dlhodobý problém s odlivom pracovníkov do zahraničia. Najmä mladých talentovaných ľudí," uviedol hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš. Riešením je podľa neho prilákať Slovákov zo zahraničia naspäť, vychovať si mladých zamestnancov alebo využiť zahraničných pracovníkov.Okrem nedostatku pracovnej sily zamestnávatelia stoja často pred otázkou, ako popri raste nákladov na fungovanie kompenzovať zamestnancom aspoň sčasti infláciu v podobe zvyšovania mzdy.Plošný rast miezd plánuje 34 % oslovených zamestnávateľov, pričom v priemere plánujú platy upravovať o 12 %. Najčastejšie ide o firmy z odvetví stavebníctva, administratívnych a podporných činností, ako aj informačných a komunikačných činností.„Ak by sme sa na to pozreli z regionálneho pohľadu, najvyššie zastúpenie firiem, ktoré plánujú plošné zvýšenie, je v Prešovskom a Trenčianskom kraji,“ spresnila Polláková. Naopak, k zmenám platov neplánuje pristúpiť 35 % oslovených. Viac ako štvrtina bude zvyšovať platy niektorým zamestnancom.