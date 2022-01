Nemecko sprísňuje opatrenia pre reštaurácie, no zmierňuje pravidlá pre karanténu a samoizoláciu

Prísne, ale nevyhnutné pravidlo

S posilňujúcou dávkou nemusia ísť do karantény

7.1.2022 (Webnoviny.sk) - Nemeckí politickí lídri sa v piatok dohodli na sprísnení požiadaviek na vstup do reštaurácií a barov, keďže krajinou sa rýchlo šíri nový variant koronavírusu omikron. Kancelár Olaf Scholz s premiérmi 16 spolkových krajín sa zároveň rozhodli skrátiť obdobie karantény a samoizolácie.Ľudia už nejaký čas musia pri vstupe do reštaurácií, barov, divadiel, kín či menej dôležitých obchodov predložiť dôkaz o úplnom očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19.Podľa najnovšieho rozhodnutia sa zvýšili požiadavky na reštaurácie a bary v celej krajine, kde sa zákazníci okrem doterajších potvrdení budú musieť preukázať aj certifikátom o posilňovacej dávke vakcíny alebo negatívnym výsledkom testu na koronavírus."Je to prísne pravidlo, ale nevyhnutné," povedal Scholz. Spoločne s premiérmi všetkých spolkových krajín sa taktiež dohodol na skrátení obdobia karantény alebo samoizolácie, ktoré v súčasnosti trvajú až 14 dní, čo už pred Nemeckom urobili mnohé iné krajiny.Ako poznamenal Scholz, ľudia s posilňovacími dávkami už nebudú musieť ísť do karantény po kontakte s pozitívne testovanou osobou. Všetci ostatní môžu ukončiť karanténu alebo samoizoláciu po 10 dňoch. V prípade absencie príznakov tak môžu učiniť po siedmich dňoch s tým, že budú mať negatívny výsledok testu. Podľa Scholza sú tieto pravidlá „pragmatické“ a znamenajú zmiernenie doterajších pravidiel.Variant omikron tento týždeň predstavoval 44,3 % nových prípadov koronavírusu. Minulý týždeň to bolo iba 15,8 %. Vakcinačná kampaň v Nemecku po sviatkoch začala naberať na obrátkach. Dvomi dávkami vakcíny dosiaľ zaočkovali 71,6 % populácie. Pre posilňovacie dávky si už prišlo 41,6 % ľudí.