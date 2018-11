Nemecko uvalí zákaz vstupu na 18 ľudí v prípade vraždy Chášukdžího

Na archívnej snímke nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. novembra (TASR) - Nemecko uvalí zákaz vstupu do krajiny, ako aj do schengenskej zóny voľného pohybu osôb, na 18 občanov Saudskej Arábie, v prípade ktorých sa predpokladá zapojenie sa do vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas to povedal v pondelok na okraji mimoriadneho zasadnutia európskych diplomatov v Bruseli.Informovali o tom tlačové agentúry DPA a AFP.Berlínpovedal Maas novinárom.Rezort nemeckej diplomacie už v uplynulom týždni vyzval Saudskú Arábiu na zrealizovanie bezproblémového a transparentného vyšetrovania po tom, ako Rijád v tomto prípade obvinil 11 ľudí, doplnila agentúra DPA.Chášukdží zmizol 2. októbra po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady potrebné na sobáš s tureckou snúbenicou. Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra až neskôr potvrdila, že bol zámerne zavraždený.Chášukdží, ktorý žil v dobrovoľnom exile v USA a prispieval do novín Washington Post, bol kritikom korunného princa Muhammada, faktického vládcu krajiny. V súvislosti s vraždou dosiaľ obvinili 11 osôb a ďalšie vyšetrujú.