Buffagni: Hlavné body rozpočtu nezmeníme,máme tisíc spôsobov na úpravu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 19. novembra (TASR) - Kľúčové body talianskeho rozpočtu na rok 2019, ktorý vyvolal spor medzi Rímom a Bruselom, sa nezmenia. Existuje alespôsobov ako rozpočet vylepšiť, ak to bude nevyhnutné. Povedal to v pondelok Stefano Buffagni z vládneho Hnutia piatich hviezd.Vláda by mohla rozhodnúť o určitom zvýšení príjmov s cieľom znížiť štátny dlh, uviedol Buffagni v rozhovore pre denník La Repubblica. Poukázal najmä na prípadný predaj nehnuteľností alebo podielov vo firmách. Zároveň dodal, že vláda pracuje na znížení rozdielu medzi výnosmi talianskych a nemeckých dlhopisov amá záujem na vyjednávaní s Európskou komisiou, Brusel by však nemal využívať TalianskoOčakáva sa, že Európska komisia čoskoro začne s disciplinárnymi krokmi voči Taliansku. Takzvaná procedúra nadmerného deficitu by mohla v konečnom dôsledku znamenať pre krajinu vysoké sankcie.