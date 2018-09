Nemecko uvažuje o vytvorení investičného fondu na ochranu technológií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 12. septembra (TASR) - Vysokopostavení predstavitelia nemeckého ministerstva hospodárstva prišli s myšlienkou na vytvorenie štátneho investičného fondu v rámci boja sinvestormi z Číny a Perzského zálivu o nemecké aktíva, čím by sa udržala cenná technológia v nemeckých rukách.Nedávny krok nemeckej štátnej rozvojovej banky KfW, ktorá kúpou podielu v prevádzkovateľovi vysokonapäťovej siete 50Hertz zabránila, aby ho získala čínska štátna rozvodná sieť, by mohol slúžiť ako model pre takéto investície do fondu, napísal nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) bez uvedenia zdroja svojich informácií.Hovorkyňa ministerstva hospodárstva sa zatiaľ k článku nevyjadrila.V Nemecku a v ďalších krajinách vrátane Spojených štátov, Francúzska, Austrálie a Británie panujú obavy, že Čína získava príliš veľký prístup ku kľúčovým technológiám prostredníctvom prevzatí firiem.Zdroje z nemeckého ministerstva hospodárstva minulý mesiac naznačili, že Berlín zvažuje prísnejšie kontroly zahraničných investícií v niektorých odvetviach. Tie by mu umožnili zasiahnuť, ak chce kupec zo zahraničia získať minimálne 15 % podiel v dôležitej firme namiesto aktuálnych 25 %.Ak vláda odmietne priamu zahraničnú investíciu, štátny investičný fond by mohol vstúpiť do procesu ako náhradný kupec, aby zabránil možnému poklesu trhovej hodnoty podniku.Nemecké ministerstvá hospodárstva a financií už spoločne diskutovali o myšlienke štátneho investičného fondu, ktorý by potreboval federálne fondy na nákup podielov, dodali zdroje.