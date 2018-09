Zvýšenie tabuľkových platov sa má týkať 229.000 verejných zamestnancov

Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 12. septembra (TASR) – Zvýšenie tabuľkových platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v priemere o desať percent od budúceho roka sa bude týkať približne 229.000 zamestnancov a bude predstavovať dosah na výdavky verejnej správy vo výške 255,5 milióna eur ročne. V úvode druhého rokovacieho dňa 34. schôdze Národnej rady (NR) SR to uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter (Smer-SD).Šéf rezortu práce bol poverený, aby novelu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá prináša zvýšenie tabuľkových platov, predniesol poslancom v pléne. Pripomenul však, že nejde o návrh ministerstva práce, ale úradu vlády.dodal Richter. V ňom sa vláda zaviazala, že navrhne zmenu odmeňovania týchto zamestnancov.Po novom by tak už tabuľkové platy týchto zamestnancov nemali byť pod úrovňou minimálnej mzdy. V súčasnosti je totiž podľa Richtera zo 14 taríf osem pod úrovňou minimálnej mzdy.konštatoval Richter.Návrh chcú podľa poslankyne Sone Gaborčákovej (OĽaNO) podporiť poslanci OĽaNO. Budú sa však zaujímať o to, akú verejnú správu chce Slovensko mať, koľko sa do toho má investovať a čo z toho bude mať občan.V prvom čítaní plánuje novelu podporiť aj nezaradený poslanec parlamentu Jozef Mihál. Mzdy vo verejnom sektore sú podľa jeho slov príliš nízke, pod úrovňou minimálnej mzdy.zhodnotil Mihál.Táto podpora však podľa neho nebude automatická aj v druhom čítaní, návrh sa dá ešte vylepšiť. Pýtal sa napríklad, prečo by nemohlo byť odmeňovanie vo verejnom sektore rovnaké ako v súkromnom. Aspoň najnižšie tarify by mali byť podľa Mihála automaticky určené minimálnou mzdou a nie konkrétnou sumou, ako sa navrhuje teraz. Minimálna mzda sa totiž pravidelne zvyšuje.Po prerokovaní tohto bodu programu čakajú na poslancov ďalšie vládne návrhy zákonov. Jedným z očakávaných sú napríklad nové pravidlá výberu kandidátov na ústavných sudcov, ktoré prináša minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Parlament by mal tiež rozhodovať o jednorazovom štátnom sviatku, ktorým by mal byť 30. október. Slovensko si ním pripomenie 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine.