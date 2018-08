Nemecko vrátilo lebky obetí genocídy v koloniálnej Namíbii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 30. augusta (TASR) - Nemecko vrátilo namíbijskej vláde ľudské lebky domorodých obyvateľov zavraždených počas genocídy v koloniálnej Namíbii, súčasti vtedajšej Nemeckej juhozápadnej Afriky, pred vyše 100 rokmi. Namíbijská vládna delegácia podľa stanice BBC prijala lebky v stredu v Berlíne.Kostrové ostatky boli zaslané do Nemecka na dnes už kontroverzne vnímaný výskum zameraný na preukázanie rasovej nadradenosti Európanov. Desaťtisíce Hererov a Namov bolo zavraždených v reakcii na protikoloniálne povstanie. Ich potomkovia stále čakajú na oficiálne ospravedlnenie od nemeckej vlády.Genocída sa začala v roku 1904 po tom, ako sa zmienené dva kmene vzbúrili proti Nemcom, ktorí konfiškovali ich pôdu a dobytok. Vodca nemeckej vojenskej administratívy Lothar von Trotha vydal v októbri 1904 príkaz na ich vyvraždenie.Hererovia a Namovia boli vytlačení do púšte a každého, kto sa pokúsil o návrat na svoju zem, zabili alebo zatvorili do tábora. Údaje o počte obetí sa rozchádzajú, ale niektorí historici tvrdia, že mŕtvych bolo 100.000. Všeobecne sa pripúšťa, že zahynulo 75 percent populácie Hererov a polovica populácie Namov.Lebky niekoľkých obetí sa dostali do rúk nemeckých rasových antropológov. V Nemecku sa stále nachádzajú stovky lebiek obetí z Namíbie; Berlín ich v stredu odovzdal namíbijskej delegácii zhruba 25. Na zmienený pochybný výskum boli použité i lebky z dnešného Kamerunu, Tanzánie, Rwandy a Toga.