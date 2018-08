Trump: Nebudeme míňať veľa peňazí na vojenské cvičenia s Južnou Kóreou

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 30. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že nie je dôvodna vojenské cvičenia s Južnou Kóreou. Agentúra Reuters pripomína, že deň predtým jeho minister obrany Jim Mattis naznačil, že tieto manévre, ktoré Severná Kórea označuje za prípravu na inváziu, by sa mohli opäť obnoviť.Vo vyhlásení Bieleho domu na Twitteri sa uvádza, že prezident považuje svoj vzťah so severokórejským lídrom Kim Čong-unom za veľmi dobrý aTrump sa však podľa vyhlásenia môže rozhodnúť ihneď začať vojenské manévre s Južnou Kóreou a tie by mohli byťTrump tiež opäť spochybnil úlohu Číny pri riešení krízy ohľadom severokórejského vývoja jadrových zbraní, ktoré ohrozujú USA. Podľa amerického prezidenta je Severná Kórea podzo strany Číny, ale Peking poskytuje Pchjongjanguvrátane dodávok paliva, hnojiva a iných komodít.Šéf amerického rezortu obrany Mattis sa v utorok vyjadril, že Spojené štáty sa nechystajú pozastaviť nijaké ďalšie vojenské cvičenia s Južnou Kóreou.V tejto súvislosti dodal, že niektoré manévre so Soulom pozastavili USA ako gestobezprostredne po singapurskom summite Trumpa s Kim Čong-unom.Šéf Bieleho domu nariadil minulý týždeň americkému ministrovi zahraničných vecí Mikeovi Pompeovi, aby odložil ohlásenú cestu do KĽDR, pričom ako dôvod uviedol, že v denuklearizácii Kórejského polostrova sa zatiaľ nerobí dostatočný pokrok.