Nemecko vstupuje do čiastočného lockdownu, okrem škôl zostanú otvorené aj kaderníctva

2.11.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecko vstupuje do štvortýždňového čiastočného lockdownu s cieľom dostať pod kontrolu šírenie koronavírusu . Reštrikcie, ktoré vstúpili do platnosti v pondelok, sú miernejšie ako tie, ktoré krajina zaviedla počas prvej vlny pandémie, počas marca a apríla.Vláda sa rozhodla do konca mesiaca zatvoriť reštaurácie, bary, divadlá, kiná a ďalšie voľnočasové zariadenia, zatiaľ čo školy, škôlky, obchody, ktoré neponúkajú nevyhnutný tovar, alebo tiež kaderníctva môžu zostať otvorené.V sobotu úrady v Nemecku potvrdili ďalších 19 059 prípadov nákazy koronavírusom, čo je najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie. V pondelok potvrdili 12 097 nových prípadov a aj keď čísla na začiatku týždňa zvyknú byť nižšie, oproti minulotýždňovým 8 685 je to nárast.Počas uplynulého týždňa hlásila krajina 100 nových prípadov na 100-tisíc obyvateľov, čo je síce menej ako viaceré ďalšie európske krajiny, no výrazne nad hranicou 50, ktorú si stanovili ako signál, že treba začať konať.Kancelárka Angela Merkelová by mala spolu s premiérmi spolkových krajín opatrenia po dvoch týždňoch vyhodnotiť a rozhodnúť, či ich netreba upraviť."Cieľom je dostať sa naspäť pod 50, čo je úroveň, pri ktorej zdravotnícke úrady dokážu trasovať kontakty," vyjadril sa šéf Merkelovej úradu Helge Braun pre RBB Inforadio. Kancelárka sa minulý týždeň vyjadrila, že úrady v súčasnosti nedokážu vystopovať zdroj troch štvrtín infekcií.Zámerom vlády je pritom podľa Brauna na konci novembra zrušiť najprísnejšie obmedzenia. "Je to o umožnení vianočného obchodovania pre nemecké firmy a tiež o vianočných oslavách s rodinami pre nás všetkých," skonštatoval s tým, že to považuje za veľmi dôležité. "Čím prísnejšie opatrenia, tým rýchlejšie zaberú, takže sme sa rozhodli pre relatívne prísne obmedzenia," doplnil.