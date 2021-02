Nemecko začalo s prísnejšími kontrolami na hraniciach s Českom a Tirolskom

Tirolské úrady začnú s kontrolou skôr

Nemci predlžujú pandemické opatrenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecko v nedeľu začalo s prísnejšími kontrolami na hraniciach s Českou republikou a rakúskou spolkovou krajinou Tirolsko. Snaží sa tak obmedziť šírenie nových nákazlivejších variantov koronavírusu , ktoré sa vyskytujú v oboch krajinách.Nové pravidlá platia od polnoci a obmedzujú vstup zo spomínaných krajín na nemeckých občanov a obyvateľov, vodičov nákladných vozidiel, zamestnancov v doprave a zdravotníctve a na niekoľko ďalších. Tí sa musia zaregistrovať na internete a pri vstupe do Nemecka preukázať negatívny test na prítomnosť koronavírusu.Minister vnútra Horst Seehofer sa pre noviny Bild am Sonntag vyjadril, že nové kontroly na hraniciach môžu spôsobiť omeškania a cestujúci by mali očakávať dôslednejší postup polície.Tirolské regionálne úrady v snahe zabrániť kolónam kamiónov v Rakúsku plánujú už na hraničnom priechode s Talianskom v Brennerskom priesmyku kontrolovať nákladné vozidlá smerujúce do Nemecka. Chcú tak zabezpečiť, že vodiči budú mať pri vstupe do Nemecka všetky nevyhnutné dokumenty.Miera nákazy v Nemecku v ostatných týždňoch klesla, ale úrady sa obávajú možných následkov infekčnejších variantov, ktoré identifikovali vo Veľkej Británii a Južnej Afrike. Oba varianty už identifikovali aj v Nemecku, zatiaľ však podľa všetkého tvoria iba malú časť prípadov. V Tirolsku objavili značný počet prípadov juhoafrického variantu, zatiaľ čo šírenie britského variantu viedlo k uzavretiu českých regiónov v pohraničí s Nemeckom a Poľskom.Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v stredu s premiérmi šestnástich spolkových vlád dohodla na predĺžení pandemických opatrení najmenej do 7. marca.