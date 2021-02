Novozélandský Auckland čaká lockdown, laboratóriá potvrdili tri nové miestne prípady nákazy

14.2.2021 - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová nariadila trojdňový lockdown pre mesto Auckland po tom, čo tam objavili tri nové miestne prípady ochorenia COVID-19 . Informuje o tom spravodajský portál BBC.Lockdown v Aucklande, najväčšom meste Nového Zélandu, znamená, že jeho 1,7 milióna obyvateľov musí zostať doma s výnimkou nevyhnutného nakupovania a práce. Školy a obchody, ktoré nepredávajú základný tovar, musia zostať zatvorené a obmedzený je aj vstup do mesta, ako aj vychádzanie z neho.

Nakazená celá rodina

Vyšetrujú najmä zamestnanie matky

Ardernová uviedla, že tri dni lockdownu by mali dať vláde viac času na získanie informácií a testovanie, ako aj pomôcť určiť, či nastal komunitný prenos koronavírusu. Podľa aucklandského starostu Phila Goffa sú obmedzenia najlepším spôsobom ako sa zbaviť vírusu.Vo zvyšku krajiny platí vyššia výstraha pred koronavírusom. Školy a prevádzky sú otvorené, ale úrady ľudí vyzvali, aby si našli alternatívne spôsoby práce, ak je to možné.Tri komunitné prípady, ktoré úrady oznámili v nedeľu, sú matka, otec a dcéra z južného Aucklandu. Nie je jasné, ako sa nakazili koronavírusom. Matka pracuje v práčovni pre stravovacie zariadenie pre letecké spoločnosti, otec je podľa miestnych médií živnostník.Výkonný riaditeľ ministerstva zdravotníctva Ashley Bloomfield informoval, že jeho tím pracuje s predpokladom, že sa nakazili jedným z nových variantov koronavírusu. Vyšetrovatelia sa zameriavajú hlavne na zamestnanie matky, ktoré je očividne spojené s hranicami.Nový Zéland si vyslúžil chválu za to, ako bojuje s pandémiou a že niekoľko mesiacov nezaznamenal komunitný prenos. Už v začiatkoch pandémie krajina zatvorila svoje hranice pre takmer všetkých občanov alebo obyvateľov iných krajín s cieľom zabrániť šíreniu vírusu.Krajina dosiaľ zaznamenala len viac ako 2 300 prípadov nákazy a 25 súvisiacich úmrtí.