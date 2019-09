Nemecko začalo súd s ultrapravicovou teroristickou bunkou

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Drážďany 30. septembra (TASR) - Súdny proces s neonacistickou "" bunkou, obvinenou z prípravy násilného politického povstania v Nemecku, sa začal v pondelok - v období, keď je nemecká krajne pravicová scéna čoraz militantnejšia, uviedla tlačová agentúra AFP.Osem členov skupiny "" vo veku 21 až 32 rokov je obvinených zo ""." uviedol spolkový prokurátor Kai Lohse na saskom najvyššom krajinskom súde v Drážďanoch.Obvinení údajne plánovali podniknúť "" proti prisťahovalcom, politickým "", novinárom a príslušníkom ekonomického establišmentu.Úrady sú presvedčené, že členovia skupiny sa pokúšali získať poloautomatické zbrane a prilákať militantov z celej Európy, s ktorými mali podniknúť "", a to vlani v Berlíne 3. októbra, v Deň nemeckej jednoty." povedal nemecký generálny prokurátor Peter Frank.Bezpečnostné služby dúfajú, že súdny proces, ktorý má trvať najmenej do apríla a počas ktorého má byť vypočutých okolo 75 svedkov, odhalí, čo presne obvinení naplánovali a aká veľká bola ich sieť.Pojednávanie sa konalo takmer presne rok po zatknutí väčšiny podozrivých pri koordinovaných raziách a za prísnych bezpečnostných opatrení v hlavnom meste nemeckej spolkovej krajiny Sasko, bašte extrémnej pravice.V tomto regióne vládne hlboká nenávisť voči liberálnej utečeneckej politike kancelárky Angely Merkelovej, ktorá spôsobila, že do Nemecka prišlo od roku 2015 vyše milión žiadateľov o azyl.Obžalovaní patria k scéne chuligánov, neonacistov a skinheadov v Chemnitzi a jeho okolí - ide o ďalšie mesto v Sasku, ktoré sa po vražde Nemca vlani v auguste stalo miestom pouličného násilia proti migrantom.Za túto vraždu Nemca nožom minulý mesiac odsúdili 24-ročného Sýrčana na deväť a pol roka väzenia.Niekoľko hodín po dobodaní nemeckého občana vyšli na protest do ulíc tisíce ľudí. Reagovali tak na výzvy strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) a nacionalistickej skupiny PEDIGA, ktoré robia kampaň proti islamizácii Západu, ako to samy nazývajú.Obžalovaní približne v tom istom čase, začiatkom septembra 2018, založili online chatovaciu skupinu pod názvom Revolúcia Chemnitz, pripomenula agentúra AFP.Prokuratúra uviedla, že 14. septembra piati z podozrivých "".," informovala prokuratúra.Prokuratúra v pondelok citovala aj z chatov, nájdených v aplikácii Telegram v mobiloch členov tejto skupiny. V komunikácii načrtávali svoje plány vrátane "" prisťahovalcov a politických nepriateľov a "" na cudzincov.