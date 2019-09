Produkcia ropy v OPEC klesla pravdepodobne na osemročné minimum

Logo Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 30. septembra (TASR) - Produkcia ropy v členských štátoch Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) klesla tento mesiac na 8-ročné minimum. Na jednej strane sa pod to podpísali útoky na zariadenia saudskoarabskej ropnej spoločnosti Saudi Aramco a na druhej pokračujúce sankcie USA voči Iránu a Venezuele. Uviedla to vo svojom prieskume agentúra Reuters.Podľa prieskumu ropný kartel vyťažil v septembri 28,9 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je o 750.000 barelov denne menej než v auguste a zároveň najmenej od roku 2011.Najviac sa pod to podpísali útoky na zariadenia saudskoarabskej spoločnosti Saudi Aramco zo 14. septembra, ktoré znížili produkciu v krajine približne o polovicu. Do konca mesiaca firma síce ťažbu obnovila na pôvodnú úroveň, niekoľkodňový výpadok sa však na celkovom výsledku odrazil.Ďalší pokles produkcie zaznamenala aj Venezuela. Jej ťažbu ovplyvňujú sankcie USA, ako aj v dôsledku katastrofálnej hospodárskej situácie nízke investície a problémy s údržbou zariadení.Objem ťažby zredukoval aj Irak, naopak, Nigéria ho mierne zvýšila. Produkcia išla nahor aj v Líbyi. Najviac k tomu prispelo najväčšie ložisko ropy v krajine El-Šarára, ktoré sa po výpadkoch v auguste vrátilo k pôvodnému objemu ťažby.