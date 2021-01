Nemecko začne ako prvé v EÚ používať prípravok REGN-COV2, ktorým sa liečil Trump

Nemecko bude prvou členskou krajinou Európskej únie, ktorá začne na liečbu pacientov s ochorením COVID-19 používať experimentálny prípravok, pomocou ktorého sa z tohto ochorenia údajne zotavil americký exprezident Donald Trump. Oznámil to v nedeľu nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn, ktorého citovala agentúra AFP.





"Vláda kúpila 200.000 dávok za 400 miliónov eur," povedal Spahn nedeľníku Bild am Sonntag. Jedna dávka tak v prepočte vychádza na 2000 eur.Minister ďalej uviedol, že tzv. koktaily s monoklonálnymi protilátkami nasadia do fakultných nemocníc už v nasledujúcim týždni. Spahn dodal, že Nemecko sa tak stane "prvou krajinou v EÚ", ktorá použije takýto liek v boji s pandémii.Spahn neuviedol, aký výrobca bude Nemecku prípravky dodávať. Povedal však, že ide o rovnaký liek, aký sa podával bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi po tom, ako sa vlani v októbri nakazil novým koronavírusom."Fungujú ako pasívne očkovanie. Aplikácia týchto protilátok v počiatočných štádiách (ochorenia) môže vysokorizikovým pacientom pomôcť v tom, aby sa vyhli vážnejšiemu priebehu (ochorenia)," dodal.Trumpovi, ktorý bol po prepuknutí ochorenia COVID-19 nakrátko hospitalizovaný, bol podávaný experimentálny prípravok od americkej spoločnosti Regeneron Pharmaceuticals, známy aj ako REGN-COV2, a to ešte skôr než tento liek na núdzové použitie schválili regulačné úrady v USA. Samotný Trump po zotavení deklaroval, že liek odviedol "skvelú prácu". Obdobný prípravok vyvinula aj ďalšia americký firma Eli Lilly.Prípravok je kombináciou či tzv. koktailom dvoch laboratórne vyrobených protilátok. Je určený na vyvolanie rezistencie voči koronavírusu SARS-CoV-2, spôsobujúcemu ochorenie COVID-19. Má zabrániť naviazaniu vírusu na bunky a jeho replikácii a zároveň má umožniť imunitnému systému, aby začal vírus likvidovať.Nemecko očakáva, že proti novému koronavírusu dokáže do konca augusta zaočkovať všetkých svojich obyvateľov. Vyjadrilo sa tak aj napriek rastúcim obavám, že EÚ nebude mať dostatok vakcín, ktoré zosilneli po nedávnom oznámení spoločnosti Pfizer o oneskorení dodania očkovacích látok do jednotlivých členských krajín z dôvodu prác v závode tejto firmy v Belgicku. Oneskorenie avizovala aj spoločnosť AstraZeneca, ktorej vakcínu musia na tzv. núdzové použitie ešte odobriť regulačné úrady Únie, čo sa očakáva 29. januára.EÚ vedie v mene svojich členských štátov rokovania o dodávkach vakcín proti novému koronavírusu pre približne 450 miliónov obyvateľov. Doposiaľ uzavrela kontrakty so šiestimi rôznymi výrobcami na celkovo dve miliardy dávok.