Piráti pri brehoch Afriky prepadli tureckú loď, o život prišiel jeden námorník a ďalších uniesli

tureckú

Turecko

Väčšinu posádky uniesli a jedného zabili

Turecké

Rokovania o prepustení námorníkov

Turecký

tureckých

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ozbrojení piráti zaútočili pri západoafrickom pobreží nanákladnú loď plaviacu sa pod libérijskou vlajkou, pričom uniesli 15 námorníkov a jedného z nich zabili.sa v súčasnosti usiluje o prepustenie zajatej posádky.Plavidlo M/V Mozart bolo na ceste z nigérijského Lagosu do juhoafrického Kapského Mesta, keď naň v sobotu ráno približne 185 kilometrov severozápadne od ostrovného štátu Svätý Tomáš a Princov ostrov zaútočili piráti.námorné veliteľstvo uviedlo, že posádka sa pôvodne zoskupila v bezpečnom priestore, piráti si však po šiestich hodinách vynútili vstup na palubu. Počas incidentu zahynul občan Azerbajdžanu Farman Ismajilov. Bol to jediný neturecký člen posádky.Piráti uniesli jej väčšinu, znefunkčnili takmer všetky systémy na lodi a zvyšným členom posádky ponechali funkčný iba navigačný systém, ktorý si našiel cestu do prístavu v Gabone.minister zahraničia Mevlüt Cavusoglu uviedol, že Ankara pokračuje v koordinovaných rokovaniach o prepustení unesených námorníkov. „Piráti ešte musia zaujať nejaké stanovisko,“ poznamenal.V júli 2019 bolo pri pobreží Nigérie unesených 10námorníkov. Na slobodu sa dostali o necelý mesiac neskôr.