Nemecko začne zmierňovať opatrenia, Merkelová hovorí o krehkom prechodnom úspechu

Krehký prechodový úspech

Od 4. mája možno otvoria aj kaderníctva

16.4.2020 - Nemecko začne pomaly zmierňovať opatrenia zamerané na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Od budúceho týždňa umožní znovuotvorenie malých obchodov a od začiatku mája by mali dvere znova otvoriť aj školy. Prísne pravidlá týkajúce sa sociálneho odstupu obyvateľstva však budú platiť naďalej.Plán zmierňovania opatrení v stredu predstavila nemecká kancelárka Angela Merkelová po rokovaniach s premiérmi 16 spolkových krajín. Hoci sa v ostatných týždňoch spomalilo pribúdanie nových prípadov nákazy, politička varovala, že Nemecko dosiahlo zatiaľ len "krehký prechodový úspech" a nemá "veľa priestoru na manévrovanie".Zákaz zoskupovania viac ako dvoch ľudí na verejnosti a povinný odstup jeden a pol metra, ktorého platnosť mala vypršať v nedeľu, bude podľa Merkelovej naďalej trvať. Obchody, ktoré nie sú nevyhnutné a boli takmer štyri týždne zavreté, budú môcť začať otvárať, ak sú veľké do osemsto metrov štvorcových a zavedú náležité hygienické opatrenia.Rovnako tak budú môcť spraviť aj autosalóny, predajne bicyklov a kníhkupectvá bez ohľadu na ich veľkosť. Rozhodnutie by malo platiť od pondelka do 3. mája, pričom predstavitelia ešte 30. apríla znova zhodnotia situáciu.Školy, ktoré sú zavreté od polovice marca, plánujú v Nemecku postupne otvárať od 4. mája. Do školských lavíc by sa mali najprv vrátiť najstarší študenti. Od 4. mája by mohli byť otvorené aj kaderníctva.Podľa Merkelovej budú nemecké úrady odporúčať, aby ľudia nosili ochranné rúška v prostriedkoch verejnej dopravy a počas nákupov, ich používanie však nebude povinné. Krajinskí premiéri a spolkový minister vnútra budú tento týždeň rokovať so zástupcami náboženských komunít a prediskutujú s nimi náboženské zhromaždenia. Veľké zhromaždenia ľudí nebudú v Nemecku povolené prinajmenšom do 31. augusta.Podľa dát Johns Hopkins University v Nemecku potvrdili už viac ako 134-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom. Viac ako 3 800 ľudí zomrelo. V porovnaní s krajinami, ktoré majú porovnateľné počty infikovaných je to však pomerne málo. Nemecko tiež nemá až tak zahltený systém zdravotnej starostlivosti.